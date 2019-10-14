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«Локомотив»: у Хёведеса не выявлено повреждения, он тренируется в общей группе

«Локомотив»: у Хёведеса не выявлено повреждения, он тренируется в общей группе
Футбол / РПЛ 0

Пресс-атташе московского «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал о состоянии защитника Бенедикта Хёведеса.

«Во время матча с «Арсеналом» у Хёведеса возник мышечный спазм. К счастью, последующие обследования не выявили повреждений мышечной ткани. Да, Бенедикт пропустил игру с молодёжкой, но чувствует себя хорошо. У него была немного другая программа подготовки в эти дни, но он тренируется в общей группе без каких-либо ограничений», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

«Локомотив» после 12 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26 очками в активе. Располагающиеся ниже «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» имею на своём счету столько же очков, но уступают «железнодорожникам» по дополнительным показателям.

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