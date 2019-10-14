Зюганов: поздравляю сборную России с выходом в финал чемпионата Европы!

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём «инстаграме» прокомментировал выход сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
После победы национальной команды в матче с Кипром, гарантировавшей ей выход на Евро, политик разместил в социальной сети своё фото со следующей цитатой: «Поздравляю сборную России по футболу с выходом в финал чемпионата Европы! Так держать!». На деле же команде для выхода в финал Евро необходимо следующим летом преодолеть групповой этап и все стадии плей-офф.
«Уверен, что миллионы российских болельщиц сегодня напевают: «Ты просто космос, Стас!». А болельщики правильным и достойным образом отметят победу. В общем, молодцы, ребята! Так держать!» — говорится в сообщении Зюганова.
Напомним, сборная России досрочно завоевала путёвку на чемпионат Европы. На отборочном этапе команде предстоит провести ещё два матча – с Бельгией и Сан-Марино.
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