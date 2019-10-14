Зарплата Балотелли может вырасти в четыре раза за счёт бонусов

Стали известны подробности контракта нападающего Марио Балотелли с «Брешией».



По информации Corriere della sera, по условиям действующего соглашения годовой оклад 29-летнего футболиста составляет € 1 млн, однако по итогам нынешнего сезона он может вырасти в четыре раза за счёт бонусов. Для этого команда должна сохранить прописку в Серии А, а сам Марио должен забить в первенстве не менее 15 голов.



Балотелли перешёл в «Брешию» минувшим летом на правах свободного агента. Ранее форвард защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», «Ниццы» и «Марселя».



В нынешнем сезоне Марио принял участие в 2 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол. Команда после шести туров занимает 17-е место в турнирной таблице соревнования.

Футболисты, которые могли перейти летом в РПЛ, но не сложилось Инсайды о самых громких сделках, которые не состоялись в это трансферное окно в РПЛ.