Х. Энрике считает, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов и Премьер-Лигу

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике считает, что мерсисайдцы в нынешнем сезоне выиграют Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу.

«В тот год, когда я ушёл из «Ливерпуля», в клуб пришёл Юрген Клопп. Он полностью управляет командой, делает всё. То, как сейчас играет команда, просто великолепно. Он улучшил игру каждого футболиста на каждой позиции.

Надеюсь, «Ливерпуль» выиграет очередной титул. В прошлом сезоне они взяли Лигу чемпионов. До этого «Ливерпулю» немного не везло.

Думаю, в этом сезоне «Ливерпуль» может выиграть и Лигу чемпионов, и АПЛ. Они будут биться за каждый трофей, сейчас у них одна из сильнейших команд в мире», — цитирует Энрике Liverpool Echo.

«Ливерпуль» на старте сезона одержал восемь побед подряд в АПЛ. От «Манчестер Сити», занимающего второе место, подопечные Клоппа оторвались уже на 8 очков.