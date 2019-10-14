Аджоев: приятно, что «Арсенал» внёс вклад в успехи сборной

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от выхода сборной России в финальную часть Евро-2020.
«Естественно, все очень рады за нашу сборную, за ребят. Доставляют радость нам, создают и вызывают позитивные эмоции. Приятно отметить, что и тульский «Арсенал» вносит свой вклад в эти успехи. История Артёмы Дзюбы всем прекрасно известна. В Туле до сих пор гордятся, что один из лучших этапов своей карьеры Артём провёл именно в «Арсенале».
Любопытно, что в те дни, когда российская сборная готовилась к игре с Кипром, тульский «Арсенал» также проводил тренировочный сбор на базе в Новогорске. И Артём очень тепло общался с нашими ребятами, с неподдельным интересом наблюдал за тренировками «Арсенала». Было видно, что время, проведённое в Туле, оставило у него самые положительные эмоции, и он по-прежнему в дружеских отношениях со многими футболистами, тренерами нашего клуба. Это приятно и здорово.
Вчера в матче с Кипром удачно вышел на замену Зелимхан Бакаев, сделавший себе имя и получивший приглашение в главную команду страны во многом благодаря отличному выступлению в Туле в прошлом сезоне. Есть ещё Максим Беляев, который также регулярно вызывается в сборную.
Мы, кстати, не ограничиваемая первой командой. Например, летом главный тренер молодёжки «Арсенала» Вадим Гаранин возглавил юношескую сборную России среди игроков 2005 года рождения. В конце октября под его руководством эта команда будет играть на международном турнире под эгидой УЕФА в Польше. А Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий буквально в эти дни находятся в расположении молодёжной сборной России, которая борется за путёвку на чемпионат Европы. Рассчитываем, что и в дальнейшем все, кто трудится и работает в системе нашего клуба, смогут реализовывать свой потенциал и помогать российским сборным командам», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 14 октября 2019
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