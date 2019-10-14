«Спартак» пополнит тренер вратарей клуба из второго дивизиона Германии

Тренер вратарей немецкой команды «Эрцгебирге» Макс Урвантшки продолжит карьеру в России, сообщается на официальном сайте клуба.
В минувшие выходные специалист обратился к руководству с просьбой о досрочном расторжении соглашения в связи с предложением от московского «Спартака». Боссы клуба удовлетворили его обращение.
«Мы желаем Максу всего наилучшего в его дальнейшем приключении», — говорится в сообщении клуба.
«Эрцгебирге» в настоящее время выступает во втором по силе дивизионе Германии. После девяти туров команда занимает четвёртое место в турнирной таблице соревнования.
В ближайшее время «Спартак» должен возглавить бывший главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско. Ранее «Чемпионат» сообщал, что специалист прилетит в Москву 13 октября и в ближайшие два дня подпишет контракт с красно-белыми. Ранее стороны заключили предварительное соглашение.
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