Агент: Жоржиньо всегда готов и хочет вернуться в Серию А
Жоау Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, заявил, что его клиент всегда готов вернуться в Серию А. 24-летний хавбек перешёл в «Челси» вслед за Маурицио Сарри, но итальянский специалист уже после первого сезона покинул команду и возглавил «Ювентус».
«В футболе всё возможно, он всегда готов и хочет вернуться в Серию А. В Премьер-Лиге Жоржиньо получил ценный опыт, теперь он сможет сделать ещё больший вклад в Серии А. Он мог бы играть за команды, которые ведут борьбу за титул.
Текущий сезон складывается для Жоржиньо удачно. Он хорошо играет в клубе и сборной. В «Челси» очень интенсивный футбол, он многому научился у Сарри и Лэмпарда», — цитирует Жоржиньо Radio Sportiva.
Гол Жоржиньо с пенальти — в видеообзоре матча «Челси» — «Брайтон»
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