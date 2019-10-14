Щенников вернётся на поле после пятимесячного отсутствия
Защитник ЦСКА Георгий Щенников выйдет в стартовом составе московского клуба на товарищеский матч с «Коломной», который состоится сегодня, 14 октября.
Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Щенников, Тикнизян, Елеев, Карпов, Крачковский, Мардашвили.
Запись можно посмотреть в «твиттере ЦСКА.
Щенников из-за перелома лодыжки пропустил почти пять месяцев. В последний раз защитник москвичей выходил на поле в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (6:0) 26 мая 2019 года.
Ранее стало известно, что Щенников приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА.
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает пятое место, набрав 25 очков. От лидирующих «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и «Ростова» москвичи отстают на одно очко.
Щенников приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА
- 14 октября 2019
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