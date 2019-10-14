Щенников вернётся на поле после пятимесячного отсутствия

Защитник ЦСКА Георгий Щенников выйдет в стартовом составе московского клуба на товарищеский матч с «Коломной», который состоится сегодня, 14 октября.

Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Щенников, Тикнизян, Елеев, Карпов, Крачковский, Мардашвили.

Запись можно посмотреть в «твиттере ЦСКА.

Щенников из-за перелома лодыжки пропустил почти пять месяцев. В последний раз защитник москвичей выходил на поле в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (6:0) 26 мая 2019 года.

Ранее стало известно, что Щенников приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает пятое место, набрав 25 очков. От лидирующих «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и «Ростова» москвичи отстают на одно очко.