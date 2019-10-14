Буффон написал письмо 17-летнему себе

Голкипер «Ювентуса» Джанлуилжи Буффон написал письмо самому себе. Легендарный голкипер обратился к себе в возрасте 17 лет, сообщает Football Italia.
«Дорогой 17-летний Джанлуиджи, я пишу тебе это письмо, будучи 41-летним человеком, который пережил многое в жизни и допускал ошибки. У меня есть плохие и хорошие новости для тебя», — так начал письмо итальянский вратарь.
В обращении Буффон признался, что в 17-летнем возрасте пил пиво перед дебютным матчем в Серии А за «Парму» и пытался изображать из себя крутого парня.
В письме Буффон призывает самого себя не делать глупости, свойственные молодости, рассказывает, как решил стать вратарём. Также внимание Буффон уделяет мотивации и признаётся, что даже в 41 год испытывает адреналин от выхода на поле.
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