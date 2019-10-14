Главный тренер сборной Хорватии рассказал о травме Модрича

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о самочувствии полузащитника «Реала» Луки Модрича, который получил небольшую травму в концовке матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Уэльса (1:1). Модрич не смог доиграть матч до конца и уходил с поля, прихрамывая.

«Модрич получил мышечный ушиб, это довольно болезненно и неприятно. Ему пришлось покинуть поле. Теперь Модричу нужно отдохнуть два-три дня, но я надеюсь, что с ним всё будет в порядке после этого», — приводит слова Далича Goal.

В матче Уэльс — Хорватия повреждение получил ещё один футболист «Реала». Полузащитник Уэльса Гарет Бэйл также травмировался в концовке, но был вынужден доиграть матч до конца из-за отсутствия замен.