Источник: «Лион» назначит главным тренером Руди Гарсию

Руководство «Лиона» определилось с кандидатурой главного тренера, сообщает L’Equipe. По данным источника, новым наставником клуба станет Руди Гарсия, который подпишет контракт до лета 2021 года.

На посту главного тренера он сменит бразильца Силвиньо, который был уволен после провального начала сезона. Помимо Гарсии руководство французского клуба рассматривало кандидатуры Лорана Блана и Жозе Моуринью. Более того, президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что клуб вёл переговоры с португальцем, но тот отказался от предложения.

В 2016 году Оляс заявлял, что Руди Гарсия никогда не возглавит «Лион». Президент клуба раскритиковал специалиста, назвав его заносчивым и грубым.

«Лион» является одним из соперников «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.