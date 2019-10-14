Тихонов: назначение Тедеско странное, а давать ему карт-бланш – это перебор

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.
«Дело руководства решать, кого назначать – есть специалисты, есть Федун, пусть решают, кому поднимать «Спартак». Нет разницы, сколько лет Тедеско и чего он достиг – он приходит в другой клуб, это «Спартак». Когда он что-то сделает для «Спартака», тогда и будем его оценивать. Я читал, что он дошёл до группы Лиги чемпионов, а на следующий год его уволили. Для меня это странное назначение – тренер был уволен за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб страны.
Успокоятся ли трибуны? Они успокоятся только тогда, когда увидят самоотдачу футболистов, а команда начнёт выигрывать и показывать игру, которую хотят видеть болельщики. Сейчас «Спартаку» предстоят матчи не с лидерами чемпионата, Тедеско из-за графика будет немного проще. Оценивать нового тренера будем по его результатам.
Нужно понимать, что руководство хочет от тренера. Но давать Тедеско годик присмотреться к игрокам и чемпионату будет странно, задачу надо ставить сразу. Зачем приглашать иностранного тренера, который практически ничего не достиг, и ещё давать ему карт-бланш? Если бы, образно говоря, сейчас пришёл Моуринью и попросил три-четыре месяца, чтобы посмотреть на ребят, то это понятно. А давать карт-бланш Тедеско – это перебор. Но я не знаю, какие у него планы. Что бы я ему пожелал? Ничего. Но вдруг у него пойдёт? Мы только будем радоваться, что он поднял команду», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 14 октября 2019
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