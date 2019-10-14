Владелец клуба Головина стал чемпионом мира в соревнованиях яхт

В Пальма-де-Майорка (Испания) завершились соревнования Nations Trophy. Победителем в классе ClubSwan 50 стала команда российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева на яхте Scorpios, сообщает Pressmare.
Соревнования проводились во второй раз и в первый с 2017 года. Россию на регате также представляли «Броненосец» Владимира Любомирова и Daring sisters Максима Титаренко.
«Сегодня пришлось очень упорно поработать в таких погодных условиях, к которым мы не привыкли, – с волнами и средне-сильным ветром скоростью в 16-17 узлов. Ребята проделали фантастическую работу. Я горжусь всей командой. У нас были очень хорошие старты, мы были быстры, и владелец (Дмитрий Рыболовлев) очень хорошо стоял за штурвалом. Мы много работали на протяжении всего сезона, и нам повезло, что большинство гонок прошли в таких условиях», — прокомментировал победу шкипер Scorpios Фернандо Эчаварри, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.
Рыболовлев является владельцем «Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин.
- 14 октября 2019
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:32
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
17:00
-
16:38
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
16:10
-
16:10
-
15:49
-
15:37
-
15:36
-
15:12
-
14:52
-
14:46
-
14:39
-
13:59
-
13:53
-
13:50
-
13:38