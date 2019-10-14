Владелец клуба Головина стал чемпионом мира в соревнованиях яхт

В Пальма-де-Майорка (Испания) завершились соревнования Nations Trophy. Победителем в классе ClubSwan 50 стала команда российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева на яхте Scorpios, сообщает Pressmare.



Соревнования проводились во второй раз и в первый с 2017 года. Россию на регате также представляли «Броненосец» Владимира Любомирова и Daring sisters Максима Титаренко.



«Сегодня пришлось очень упорно поработать в таких погодных условиях, к которым мы не привыкли, – с волнами и средне-сильным ветром скоростью в 16-17 узлов. Ребята проделали фантастическую работу. Я горжусь всей командой. У нас были очень хорошие старты, мы были быстры, и владелец (Дмитрий Рыболовлев) очень хорошо стоял за штурвалом. Мы много работали на протяжении всего сезона, и нам повезло, что большинство гонок прошли в таких условиях», — прокомментировал победу шкипер Scorpios Фернандо Эчаварри, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.



Рыболовлев является владельцем «Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин.