Хави — о тюремном заключении лидеров Каталонии: позор!

Легенда «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд», отреагировал на заключение девятерых лидеров Каталонии, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума о независимости в 2017 году.
«Позор!» — написал Хави на странице в «Инстаграме» на трёх языках: каталонском, испанском и английском. Также бывший игрок «Барселоны» перечислил имена всех заключённых лидеров Каталонии и добавил хештег «Свободу политзаключённым».
Ранее заключение лидеров Каталонии прокомментировали «Барселона» и «Эспаньол».
Хави является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год и провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба он восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок Испании, а также четыре раза победил в Лиге чемпионов.
- 14 октября 2019
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