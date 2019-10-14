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Хави — о тюремном заключении лидеров Каталонии: позор!

Хави — о тюремном заключении лидеров Каталонии: позор!
Футбол / Испания 0

Легенда «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд», отреагировал на заключение девятерых лидеров Каталонии, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума о независимости в 2017 году.

«Позор!» — написал Хави на странице в «Инстаграме» на трёх языках: каталонском, испанском и английском. Также бывший игрок «Барселоны» перечислил имена всех заключённых лидеров Каталонии и добавил хештег «Свободу политзаключённым».

Фото: «Инстаграм» Хави

Ранее заключение лидеров Каталонии прокомментировали «Барселона» и «Эспаньол».

Хави является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год и провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба он восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок Испании, а также четыре раза победил в Лиге чемпионов.

«Барселона» выступила в поддержку заключённых лидеров Каталонии
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