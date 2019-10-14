Первая пресс-конференция Тедеско в «Спартаке». LIVE

«Спартак» проводит пресс-конферению, на которой, как ожидается, будет объявлено о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.



На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения должен сменить ранее отправленного в отставку Олега Кононова.

Видео пресс-конференции можно посмотреть на странице «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был «Шальке-04», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).



«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.