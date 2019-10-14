Гаскойн обвинён в сексуальных домогательствах

В отношении бывшего футболиста сборной Англии Пола Гаскойна выдвинуто обвинение в сексуальных домогательствах, сообщает The Guardian.



По информации источника, в настоящий момент проходит заседание суда по поводу инцидента, произошедшего в августе 2018 года. Согласно заявлению прокурора, Гаскойн, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приставал к одинокой девушке в поезде. Он пытался познакомиться с ней, а также насильно поцеловал девушку в губы. Сам Гаскойн отметил, что решил поцеловать девушку, чтобы успокоить её, так как ему стало её жалко. По словам экс-игрока, девушка была расстроена из-за того, что ранее её оскорбили по поводу её лишнего веса.



Гаскойн выступал в составе таких клубов, как «Тоттенхэм Хотспур», «Лацио», «Рейнджерс», «Ньюкасл Юнайтед» и в других командах. В 2004 году Гаскойн объявил о завершении профессиональной карьеры.