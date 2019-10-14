Онопко рассказал, почему не начинает самостоятельную тренерскую карьеру

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко вспомнил о периоде своего выступления за «Спартак», а также рассказал, почему он не стремится к сольной тренерской карьере.



«Когда был развал СССР, Романцев пригласил меня в «Спартак». Я не скрываю своей благодарности клубу за то, что он мне дал. Что мне дали Старостин, Романцев, Ярцев. Все — врачи, массажисты. У нас действительно была семья на базе. Мы жили там с семьями, детьми.

Меня спрашивают, когда я стану главным тренером. Есть моменты в жизни, которые для меня сейчас важнее. Радоваться солнцу, лесу, морю, хорошему благосостоянию и спокойной жизни семьи и родителей. Надо самому жить и приносить пользу футбольному клубу ЦСКА», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».