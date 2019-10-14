Онопко рассказал, почему не начинает самостоятельную тренерскую карьеру
Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко вспомнил о периоде своего выступления за «Спартак», а также рассказал, почему он не стремится к сольной тренерской карьере.
«Когда был развал СССР, Романцев пригласил меня в «Спартак». Я не скрываю своей благодарности клубу за то, что он мне дал. Что мне дали Старостин, Романцев, Ярцев. Все — врачи, массажисты. У нас действительно была семья на базе. Мы жили там с семьями, детьми.
Меня спрашивают, когда я стану главным тренером. Есть моменты в жизни, которые для меня сейчас важнее. Радоваться солнцу, лесу, морю, хорошему благосостоянию и спокойной жизни семьи и родителей. Надо самому жить и приносить пользу футбольному клубу ЦСКА», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».
Онопко: у Цымбаларя была лучшая левая нога из всех игроков, кого знал
- 14 октября 2019
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