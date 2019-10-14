Журналисты ждут Тедеско на пресс-конференции уже час

Бывший главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско, который сегодня, 14 октября, должен быть назначен на пост наставника московского «Спартака», до сих пор не появился на пресс-конференции. Журналисты ожидают немецкого специалиста на его первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Спартака» уже около часа.
Прямую трансляцию пресс-конференции Тедеско можно посмотреть на странице «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, журналисты также ждали бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова на пресс-конференции после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2) около часа. Позже московский клуб объявил об отставке специалиста.
Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
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