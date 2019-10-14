Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Журналисты ждут Тедеско на пресс-конференции уже час

Журналисты ждут Тедеско на пресс-конференции уже час
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско, который сегодня, 14 октября, должен быть назначен на пост наставника московского «Спартака», до сих пор не появился на пресс-конференции. Журналисты ожидают немецкого специалиста на его первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Спартака» уже около часа.

Прямую трансляцию пресс-конференции Тедеско можно посмотреть на странице «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, журналисты также ждали бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова на пресс-конференции после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2) около часа. Позже московский клуб объявил об отставке специалиста.

Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019