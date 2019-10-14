Тедеско: для меня большая честь быть тренером такой команды, как «Спартак»

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал вступление в должность наставника российского клуба.

«Прежде всего приношу извинения, надо было уладить некоторые формальности с предыдущим клубом, благодарю его, что нам удалось всё сделать, чтобы пресс-конференция состоялась. Для меня большая честь быть здесь и быть тренером такой команды, как «Спартак». Команды с огромной историей. У меня сейчас очень интересный момент, я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.