Тедеско: для меня большая честь быть тренером такой команды, как «Спартак»
Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал вступление в должность наставника российского клуба.
«Прежде всего приношу извинения, надо было уладить некоторые формальности с предыдущим клубом, благодарю его, что нам удалось всё сделать, чтобы пресс-конференция состоялась. Для меня большая честь быть здесь и быть тренером такой команды, как «Спартак». Команды с огромной историей. У меня сейчас очень интересный момент, я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.
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- 14 октября 2019
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