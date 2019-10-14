Тедеско: заслуги «Спартака» понятны, но сейчас нужно думать о чём-то реальном

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался сравнивать красно-белых со своим бывшим клубом «Шальке-04».

«Сейчас разговор о «Спартаке», а не о «Шальке-04». У нас было много разных игр в «Шальке-04» с разным стилем игры, но сейчас мы будем больше думать о нашей новой команде. Будем выбирать другой стиль.



Те заслуги, которые были у „Спартака“, понятны, сейчас нужно думать о чём-то реальном. Были важные разговоры с руководством, но мы не думаем о местах, думаем, о том, как наладить игру и выходить на более высокие позиции. Клуб имеет большой потенциал, будем стараться шаг за шагом идти к новым целям.



После первой тренировки некорректно говорить о слабых и сильных сторонах команды. Много травмированных, смотрю на их психологическое состояние — как они реагируют на игровые моменты. Будем смотреть дальше», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.