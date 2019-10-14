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Тедеско: у «Спартака» и «Шальке» много параллелей

Тедеско: у «Спартака» и «Шальке» много параллелей
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил, что у московской команды и его бывшего клуба «Шальке-04» много общего.

«Вы и сами знаете, что моё сердце с «Шальке». Сейчас я возглавил «Спартак», и у этих клубов много параллелей. Будем извлекать то полезное, что было у нас в отношениях с болельщиками «Шальке»», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.

Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

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