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Заболотный — Черышеву: бро, ты машина!

Заболотный — Черышеву: бро, ты машина!
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поздравил полузащитника сборной России Дениса Черышева с досрочным выходом национальной команды на Евро-2020.

Черышев на странице в «Инстаграме» опубликовал запись: «Мы на Евро!». В комментариях к этой записи Заболотный написал: «Поздравляю, бро! Ты машина!».

Напомним, накануне российская сборная разгромила национальную команду Кипра (5:0) в матче отборочного этапа и досрочно квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Черышев записал на свой счёт два гола и отдал две результативные передачи.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут со сборной Бельгии. Встреча состоится 16 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 20:00 мск.

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