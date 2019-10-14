Заболотный — Черышеву: бро, ты машина!

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поздравил полузащитника сборной России Дениса Черышева с досрочным выходом национальной команды на Евро-2020.
Черышев на странице в «Инстаграме» опубликовал запись: «Мы на Евро!». В комментариях к этой записи Заболотный написал: «Поздравляю, бро! Ты машина!».
Напомним, накануне российская сборная разгромила национальную команду Кипра (5:0) в матче отборочного этапа и досрочно квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Черышев записал на свой счёт два гола и отдал две результативные передачи.
Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут со сборной Бельгии. Встреча состоится 16 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 20:00 мск.
- 14 октября 2019
-
20:04
-
19:51
-
19:31
-
19:31
-
19:27
-
19:12
-
19:11
-
19:02
-
18:56
-
18:53
-
18:46
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:32
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
17:00
-
16:38
-
16:29