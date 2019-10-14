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Тедеско: люблю больше голов, поэтому для меня счёт 4:3 лучше, чем 1:0

Тедеско: люблю больше голов, поэтому для меня счёт 4:3 лучше, чем 1:0
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что он предпочитает победы с большим количеством голов.

«Я люблю больше голов, поэтому для меня счёт 4:3 лучше, чем 1:0.

Про Кубок России говорить рано, сначала мы сыграем ближайший матч, а потом будем смотреть на остальные. Кубок для нас тоже очень важен, будем пытаться побеждать и там.

Я много раз был в Москве, мне здесь очень понравилось, общение с Томасом Цорном тоже сыграло свою роль. Есть целый комплекс причин, чем меня привлёк «Спартак».

Я семь месяцев находился без работы, должен был многое переосмыслить, понять, какие моменты были неправильными. Теперь у меня есть возможность их исправить. Мы вложили очень много энергии в то, чтобы в «Шальке-04» что-то работало и функционировало. Понятно, что у нас было много времени, но есть моменты, которые сложно объяснить.

Давление для меня — это не тема. Знаю, что происходит, если проиграешь несколько игр, никаких проблем. Хочу познакомиться со всеми: и с журналистами, и с фанатами. Это моя работа, и я буду этим заниматься», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2021 года
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