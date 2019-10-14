Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шальке-04» пожелал Тедеско успехов в «Спартаке»

«Шальке-04» пожелал Тедеско успехов в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско расторг контракт со своим бывшим клубом — гельзенкирхенским «Шальке-04». Соглашение между тренером и специалистом действовало до 30 июня 2022 года.

«Мы желаем Доменико всего наилучшего и больших успехов в московском «Спартаке», — сказал спортивный директор клуба Йохан Шнайдер.

34-летний Тедеско подписал контракт со «Спартаком» до 31 мая 2021 года. На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.

Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

Новый наставник «Спартака» Тедеско младше двух игроков команды
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019