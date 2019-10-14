«Шальке-04» пожелал Тедеско успехов в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско расторг контракт со своим бывшим клубом — гельзенкирхенским «Шальке-04». Соглашение между тренером и специалистом действовало до 30 июня 2022 года.



«Мы желаем Доменико всего наилучшего и больших успехов в московском «Спартаке», — сказал спортивный директор клуба Йохан Шнайдер.



34-летний Тедеско подписал контракт со «Спартаком» до 31 мая 2021 года. На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.



Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

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