Ефремов: не знаю, какой Тедеско мотиватор, но Кононов был никакой

Российский актёр театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.
«Риск – это благородное дело. Мне нравится, что Тедеско — молодой тренер. Очень хорошо, когда 30-летние люди с энергией начинают руководить. И это не только в футболе. Я считаю, что это ему может помочь, так как он незашоренный на российских реалиях.
Удачным результатом будет победа в Кубке, но это зависит не только от тренеров, но и от игроков. Не знаю, какой мотиватор Тедеско, но Кононов был никакой. На кубковых встречах будет нужен кто-то, кто заведёт команду, тем более мы играем с «Ростовом», где непревзойдённый мотиватор.
Что касается тренерского опыта, то я считаю, что второе место в Бундеслиге — успех. Будем надеяться, что всё получится», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
- 14 октября 2019
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