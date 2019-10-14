Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ефремов: не знаю, какой Тедеско мотиватор, но Кононов был никакой

Ефремов: не знаю, какой Тедеско мотиватор, но Кононов был никакой
Футбол / РПЛ 0

Российский актёр театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

«Риск – это благородное дело. Мне нравится, что Тедеско — молодой тренер. Очень хорошо, когда 30-летние люди с энергией начинают руководить. И это не только в футболе. Я считаю, что это ему может помочь, так как он незашоренный на российских реалиях.

Удачным результатом будет победа в Кубке, но это зависит не только от тренеров, но и от игроков. Не знаю, какой мотиватор Тедеско, но Кононов был никакой. На кубковых встречах будет нужен кто-то, кто заведёт команду, тем более мы играем с «Ростовом», где непревзойдённый мотиватор.

Что касается тренерского опыта, то я считаю, что второе место в Бундеслиге — успех. Будем надеяться, что всё получится», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

«Спартак» возглавил немецкий авантюрист. В «Шальке» он усадил на лавку Хёведеса
Для Доменико Тедеско нет авторитетов, он обожает рисковать. При нём в «Спартаке» точно будет весело.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019