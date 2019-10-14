La Gazzetta dello Sport: Черчесов изменил сборную России до неузнаваемости

Журналист LA Gazzetta dello Sport Франческо Пьетрелла высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.



«Черчесов — жёсткий, бескомпромиссный, „советский“ человек. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на его сайт, который выполнен в серых металлических оттенках. Он напоминает морозную московскую зиму, и в этом его сила. Черчесов изменил сборную Россию до неузнаваемости благодаря трудолюбию и дисциплине.



Черчесов мало говорит, но многое понимает. Его усы стали настоящим символом после победы в матче со сборной Испании. Он превратил «Лужники» в Сталинград, где практически никто не может выиграть. До лета 2018 года Черчесов был „мистером никто“. Все смеялись над его схемой в пять защитников. Сегодня никто себе такого не позволяет. Может быть, он мечтает о новом подвиге, как на чемпионате Европы 2008 года, когда Россия с Аршавиным обыграла сборную Нидерландов в четвертьфинале. Как знать», — написал Пьетрелла в статье.