Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

La Gazzetta dello Sport: Черчесов изменил сборную России до неузнаваемости

La Gazzetta dello Sport: Черчесов изменил сборную России до неузнаваемости
Футбол / Сборная России 0

Журналист LA Gazzetta dello Sport Франческо Пьетрелла высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Черчесов — жёсткий, бескомпромиссный, „советский“ человек. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на его сайт, который выполнен в серых металлических оттенках. Он напоминает морозную московскую зиму, и в этом его сила. Черчесов изменил сборную Россию до неузнаваемости благодаря трудолюбию и дисциплине.

Черчесов мало говорит, но многое понимает. Его усы стали настоящим символом после победы в матче со сборной Испании. Он превратил «Лужники» в Сталинград, где практически никто не может выиграть. До лета 2018 года Черчесов был „мистером никто“. Все смеялись над его схемой в пять защитников. Сегодня никто себе такого не позволяет. Может быть, он мечтает о новом подвиге, как на чемпионате Европы 2008 года, когда Россия с Аршавиным обыграла сборную Нидерландов в четвертьфинале. Как знать», — написал Пьетрелла в статье.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019