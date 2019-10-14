Тедеско стал новым главным тренером «Спартака». Главные фото с «Открытие Арены»
14 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоялась презентация Доменико Тедеско в качестве главного тренера «Спартака».
На данном посту Тедеско сменит Олега Кононова, который подал в отставку после домашнего поражения от «Оренбурга» (1:2). После отставки Кононова обязанности главного тренера красно-белых исполнял Сергей Кузнецов.
34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после проигрыша с разгромным счётом в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
Лучшие кадры с пресс-конференции Доменико Тедеско — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 14 октября 2019
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