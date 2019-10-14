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Неста: «Милан» в последнее время стал смертельной ловушкой для тренеров

Неста: «Милан» в последнее время стал смертельной ловушкой для тренеров
Футбол / Италия 0

Бывший футболист «Милана» Алессандро Неста поделился мнением о текущей ситуации в клубе, который недавно сменил главного тренера.

«Связка Мальдини — Бобан верная, но клуб сильно изменился за последние годы. Думаю, через некоторое время станет понятно, была проделанная работа хорошей или нет. Не стоит ожидать, что результат будет достигнут через год или несколько месяцев.

«Ювентус» сегодня силён, так как со временем им удалось создать прочный фундамент, а «Милан» в последнее время стал смертельной ловушкой для тренеров. Некоторые из моих бывших партнёров по команде преуспели, другие, возможно, меньше, но они были в сложной ситуации", — приводит слова Несты Calciomercato.

«Милан», набрав 9 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

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