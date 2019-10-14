Юран: чего Тедеско добился как тренер? Ноль. А его берут в «Спартак»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост наставника московской команды.

«Спартак» превращается в посредственный клуб, куда можно приглашать тренером кого угодно. Если в «Зенит» приходили иностранцы, то с именем – Манчини или Луческу. Эти люди чего-то добивались в Европе, они тренировали серьёзные клубы. Второй момент – получалось у них или нет. Но кто такой Тедеско? Кого он тренировал в свои 34 и где что-то выиграл? У нас был перспективный Якин, о котором много писали и говорили. И где он сейчас? Назначение Тедеско – бестолковщина, это не шаг вперёд для «Спартака», а назад. Станет только сложнее.



Тренеры, когда я играл, старались говорить на языке страны, в которой тренировали – это первый важный момент. «Спартаку» нужен российский тренер, знающий чемпионат. Вы скажете – был Аленичев, но да, при всём моём к нему уважении, ему где-то не хватило жёсткости.



Тренеру нужен авторитет, а тут некоторые игроки старше тренера. Какой у него авторитет? Опыта у него нет, из «Шальке» его убрали, когда команда стала валиться. Никакого положительного результата ждать от него нельзя. Может, он хороший человек, ничего личного, но где он чего-то добился на тренерском поприще? Ноль. И его берут в «Спартак». Для меня это бред сумасшедшего. Обидно за «Спартак». Объявите болельщикам, что «Спартак» становится посредственным клубом. Если красно-белые хотят вернуться на Олимп, бороться за чемпионство, нужен другой тренер.



Я в Европе отыграл десять лет, поверьте, если у тренера есть задатки, особенно если дело касается немца, если они увидели, что есть перспектива у молодого тренера, он был бы востребован в средних клубах Бундеслиги. Там всё рассматривают под микроскопом. А Тедеско там не востребован, зато сюда мы его везём. В любом случае, желаю ему удачи. Мне небезразличен «Спартак». Хочется, чтобы было всё положительно», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.