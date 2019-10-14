Матч Примеры «Барселона» — «Реал» покажет Первый канал
Матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится в субботу, 26 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Трансляция начнётся в 13:50 мск, а стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
В сезоне-2018/19 обе встречи «Барселоны» и «Реала» в чемпионате Испании завершились победой каталонской команды.
Мадридский «Реал» набрал 18 очков в 8 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (16) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входит мадридский «Атлетико» (15). Напомним, действующим чемпионом Испании является «Барселона».
С турнирной таблице испанской Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».
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