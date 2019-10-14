Глушаков — Ещенко после назначения Тедеско: брат, не лайкать!

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который ранее выступал за «Спартак», после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых обратился к защитнику московского клуба Андрею Ещенко.
«Брат, не лайкать!» – написал Глушаков в сторис своего «инстаграма», прикрепив фотографию с прифотошопленными лицами Ещенко и Тедеско.
Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сентябре 2018 года хавбек вместе с Ещенко был отстранён от тренировок с основным составом «Спартака» и переведён в молодёжную команду за то, что они лайкнули стихотворение актёра Дмитрия Назарова, который в стихах раскритиковал тогдашнего главного тренера команды Массимо Карреру. После отставки Карреры Глушаков вернулся в основной состав.
- 14 октября 2019
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