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Игрок «Санкт-Паули» отстранён от тренировок за поддержку действий Турции в Сирии

Игрок «Санкт-Паули» отстранён от тренировок за поддержку действий Турции в Сирии
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Санкт-Паули» Дженк Шахин отстранён от тренировок с основной командой из-за поддержки военных действий турецкой армии в Сирии, сообщает на официальном сайте клуба.

«После некоторых консультаций мы приняли решение об отстранении Шахина. Решение поддержал главный тренер команды. Мы выступаем за отказ от любых актов войны — эта позиция вне всякого обсуждения. Вместе с тем, Дженк сможет тренироваться с резервными командами «Санкт-Паули»», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее игроки сборной Турции отпраздновали победный гол в ворота Албании (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 жестом в поддержку своей армии, которая ранее начала бомбардировки территории Сирии, удерживаемой курдами.

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