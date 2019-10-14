«Тоттенхэм» подписал Ворма, который покинул клуб летом

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о переходе голландского вратаря Михела Ворма.
Стороны заключили контракт до окончания нынешнего сезона. Ворм будет выступать за лондонский клуб под 13-м номером.
Фото опубликовано в «твиттере» клуба.
35-летний Ворм выступал за «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год. В составе «шпор» принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 47 голов. Летом голкипер покинул клуб в связи с окончанием срока контракта. В летнее трансферное окно голландец не нашёл новый клуб, поэтому присоединился к «Тоттенхэму» на правах свободного агента.
«Тоттенхэм» принял решение вернуть Ворма в связи с травмой основного вратаря — Уго Льориса, — который выбыл из строя, ориентировочно, до конца года.
- 14 октября 2019
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