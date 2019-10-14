Гол Крала не спас сборную Чехии от поражения в матче с Северной Ирландией

Сборная Чехии в товарищеском матче проиграла национальной команде Северной Ирландии со счётом 2:3. Встреча состоялась в Праге на стадионе «Дженерали Арена».
Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал Патрик Макнейр. В середине тайма преимущество британской сборной увеличил Джонни Эванс. На 40-й минуте счёт до крупного довёл Макнейр, которому ассистировал Стивен Дэвис. На 67-й минуте разрыв в счёте сократил Владимир Дарида с передачи Зденека Ондрашека. Через минуту второй гол в ворота гостей забил полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, которому вновь ассистировал Ондрашек.
В отборочном турнире Евро-2020 Чехия, набрав 12 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. Северная Ирландия (12) — на 3-м месте в группе С.
- 14 октября 2019
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