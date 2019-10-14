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Гол Крала не спас сборную Чехии от поражения в матче с Северной Ирландией

Гол Крала не спас сборную Чехии от поражения в матче с Северной Ирландией
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Чехии в товарищеском матче проиграла национальной команде Северной Ирландии со счётом 2:3. Встреча состоялась в Праге на стадионе «Дженерали Арена».

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал Патрик Макнейр. В середине тайма преимущество британской сборной увеличил Джонни Эванс. На 40-й минуте счёт до крупного довёл Макнейр, которому ассистировал Стивен Дэвис. На 67-й минуте разрыв в счёте сократил Владимир Дарида с передачи Зденека Ондрашека. Через минуту второй гол в ворота гостей забил полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, которому вновь ассистировал Ондрашек.

В отборочном турнире Евро-2020 Чехия, набрав 12 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. Северная Ирландия (12) — на 3-м месте в группе С.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 октября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 3
Северная Ирландия
0:1 Макнейр – 9'   0:2 Эванс – 23'   0:3 Макнейр – 40'   1:3 Дарида – 67'   2:3 Крал – 68'
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