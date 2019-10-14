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Матч Болгария — Англия дважды останавливали из-за расистских выкриков

Матч Болгария — Англия дважды останавливали из-за расистских выкриков
Футбол / Евро-2020 0

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия был дважды приостановлен. Причиной временных остановок встречи стали расистские выкрики с трибун.

В первом тайме встречи диктор объявлял по стадиону, что, если выкрики повторятся, игра будет отменена. В конце он добавил: «Скажи «нет» расизму». Общая длительность остановок матча составила более пяти минут. К 45-й минуте англичане ведут — 3:0.

Согласно протоколу УЕФА по борьбе с расизмом, в случае расистских выкриков с трибун главный арбитр матча должен связаться с диктором на стадионе, чтобы тот потребовал прекращения подобного поведения. В случае повторного нарушения порядка судья может на некоторое время увести игроков в раздевалки. Если расистские выкрики продолжатся после второго предупреждения, матч должен быть отменён.

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