Матч Болгария — Англия дважды останавливали из-за расистских выкриков

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия был дважды приостановлен. Причиной временных остановок встречи стали расистские выкрики с трибун.



В первом тайме встречи диктор объявлял по стадиону, что, если выкрики повторятся, игра будет отменена. В конце он добавил: «Скажи «нет» расизму». Общая длительность остановок матча составила более пяти минут. К 45-й минуте англичане ведут — 3:0.



Согласно протоколу УЕФА по борьбе с расизмом, в случае расистских выкриков с трибун главный арбитр матча должен связаться с диктором на стадионе, чтобы тот потребовал прекращения подобного поведения. В случае повторного нарушения порядка судья может на некоторое время увести игроков в раздевалки. Если расистские выкрики продолжатся после второго предупреждения, матч должен быть отменён.