Мелкадзе: в 18 лет не всем удаётся дебютировать за такой клуб, как «Спартак»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, рассказал, как он пробился в основной состав красно-белых.

«За один сезон дебютировал и за дубль, и за «Спартак-2», и за основной состав. Я стоял на бровке и не верил, что это я. Думал: как я сюда попал? Потом вышел, ноги дрожали. Дебют был не очень, но ничего страшного, думаю. В 18 лет не всем удаётся дебютировать за такой клуб, как «Спартак».



В «Спартаке» сменился тренер, пришёл Кононов. Он пришёл на матч «Спартака-2». Мы тогда выиграли — 3:0, я гол забил, голевую отдал. После этого он спросил, готов ли я переходить в главную команду. Я сказал: «Да, готов». Поехал на зимние сборы в Катар, мы там выиграли кубок", — сказал Мелкадзе в интервью пресс-службе «Тамбова».