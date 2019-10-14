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Гвардиола — о заключении лидеров Каталонии: подобное неприемлемо в XXI веке

Гвардиола — о заключении лидеров Каталонии: подобное неприемлемо в XXI веке
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» каталонец Хосеп Гвардиола отреагировал на заключение девятерых лидеров Каталонии, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума о независимости в 2017 году.

«Ненасильственная борьба за независимость Каталонии не прекратится, пока не закончатся репрессии и пока не будет соблюдено право людей на самоопределение. Мы требуем, чтобы правительство Испании нашло политическое и демократическое решение проблемы. Мы просим — Испания, сядь и поговори с нами! Мы просим международное сообщество отреагировать на происходящее.

Приговоры лидеров Каталонии являются прямым посягательством на права человека, включая право на собрания и демонстрации, свободу выражения мнения и справедливое судебное разбирательство, что неприемлемо в Европе XXI века», — приводит слова Гвардиолы COPE.

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