Спортивный директор «Ювентуса»: Роналду не покинет клуб до окончания сезона-2021

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о ближайших трансферных планах клуба, а также сообщил, что нападающий Криштиану Роналду останется в команде.



«Ракитич? Наш состав укомплектован, и мы считаем его одним из лучших в Европе. Мы довольны нашими игроками. Я исключаю приобретение защитника. С Манджукичем мы выбрали удачный момент для расставания, но его трансфер в Катар не состоялся, поэтому он остался с нами.

Роналду очень важен для нас. Мы довольны им, как и он нами. Не сомневаюсь, что он останется как до конца этого сезона, так и следующего.



Даже у Недведа, когда он перешёл в «Ювентус», были проблемы с адаптацией в команде в течение нескольких месяцев. Уверен, де Лигт принесёт нам большую пользу. Рабьо нужно время, так как после долгого перерыва ему нелегко вернуться к игре", — приводит слова Паратичи Football Italia.