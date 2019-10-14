И. Попов просил фанатов прекратить расистские выкрики в матче со сборной Англии

Полузащитник «Ростова» и капитан сборной Болгарии Ивелин Попов просил болгарских болельщиков прекратить расистские выкрики в перерыве матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Болгарии, сообщает Sport Bible.



Напомним, главный арбитр несколько раз останавливал игру из-за расистских выкриков с трибун. Во время второй паузы он увёл игроков в подтрибунное помещение, однако позже продолжил матч. К 63-й минуте англичане выигрывают со счётом 4:0.



Согласно протоколу УЕФА по борьбе с расизмом, в случае расистских выкриков с трибун главный арбитр матча должен связаться с диктором на стадионе, чтобы тот потребовал прекращения подобного поведения. В случае повторного нарушения порядка судья может на некоторое время увести игроков в раздевалки. Если расистские выкрики продолжатся после второго предупреждения, матч должен быть отменён.

Матч Болгария — Англия дважды останавливали из-за расистских выкриков