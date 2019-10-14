Франция и Турция не выявили победителя в матче отбора Евро-2020
В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».
Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Антуан Гризманн. Через несколько минут равновесие восстановил Кан Айхан с передачи Хакана Чалханоглу.
Сборная Франции, набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Турция (19) — на 1-м месте в таблице.
Также завершились ещё два матча в группе I. Сборная Албании на выезде разгромила национальную команду Молдавии со счётом 4:0. Исландия на своём поле добилась победы над Андоррой (2:0).
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 8-й тур
14 октября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Турция
1:0 Жиру – 76' 1:1 Айхан – 81'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 8-й тур
14 октября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Молдавия
Окончен
0 : 4
Албания
0:1 Чикалеши – 22' 0:2 Баре – 34' 0:3 Траши – 40' 0:4 Манай – 90'
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