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Франция и Турция не выявили победителя в матче отбора Евро-2020

Франция и Турция не выявили победителя в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».

Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Антуан Гризманн. Через несколько минут равновесие восстановил Кан Айхан с передачи Хакана Чалханоглу.

Сборная Франции, набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Турция (19) — на 1-м месте в таблице.

Также завершились ещё два матча в группе I. Сборная Албании на выезде разгромила национальную команду Молдавии со счётом 4:0. Исландия на своём поле добилась победы над Андоррой (2:0).

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 8-й тур
14 октября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Турция
1:0 Жиру – 76'   1:1 Айхан – 81'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 8-й тур
14 октября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Молдавия
Окончен
0 : 4
Албания
0:1 Чикалеши – 22'   0:2 Баре – 34'   0:3 Траши – 40'   0:4 Манай – 90'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 8-й тур
14 октября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
2 : 0
Андорра
1:0 Сигурдссон – 38'   2:0 Сигторссон – 65'
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