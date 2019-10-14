Сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

В матче 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимала национальную команду Португалии. Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды.



Уже на 6-й минуте счёт открыл нападающий сборной Украины Роман Яремчук. На 27-й минуте преимущество украинской команды упрочил форвард Андрей Ярмоленко. Во втором тайме, на 72-й минуте, главный арбитр удалил с поля украинского полузащитника Тараса Степаненко и назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Таким образом, сборная Украины набрала 19 очков в 7 матчах и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020.



В другом матче группы В сборная Литвы принимала Сербию. Игра, проходившая на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе, завершилась победой гостей со счётом 2:1.