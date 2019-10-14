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Сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

Сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимала национальную команду Португалии. Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды.

Уже на 6-й минуте счёт открыл нападающий сборной Украины Роман Яремчук. На 27-й минуте преимущество украинской команды упрочил форвард Андрей Ярмоленко. Во втором тайме, на 72-й минуте, главный арбитр удалил с поля украинского полузащитника Тараса Степаненко и назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Таким образом, сборная Украины набрала 19 очков в 7 матчах и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020.

В другом матче группы В сборная Литвы принимала Сербию. Игра, проходившая на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе, завершилась победой гостей со счётом 2:1.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 8-й тур
14 октября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Украина
Окончен
2 : 1
Португалия
1:0 Яремчук – 6'   2:0 Ярмоленко – 27'   2:1 Роналду – 72' (пен)
Удаления: Степаненко – 72' / нет
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 8-й тур
14 октября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Литва
Окончен
1 : 2
Сербия
0:1 Митрович – 48'   0:2 Митрович – 53'   1:2 Казлаускас – 79'
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