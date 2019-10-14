Англия разгромила Болгарию в матче отбора Евро-2020 со счётом 6:0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Софии на стадионе «Василь Левски».

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Маркус Рашфорд, которому ассистировал Росс Баркли. На 20-й минуте преимущество англичан увеличил Баркли с передачи Рахима Стерлинга. Вскоре Баркли оформил дубль с паса Гарри Кейна. В концовке тайма четвёртый гол забил Стерлинг, которому ассистировал Кейн. На 69-й минуте Стерлинг оформил дубль. Голевой пас вновь отдал Кейн. Окончательный счёт установил Кейн, отличившийся на 85-й минуте.

Также завершился ещё один матч в группе А. Сборная Косово на своём поле обыграла команду Черногории со счётом 2:0.