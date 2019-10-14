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Англия разгромила Болгарию в матче отбора Евро-2020 со счётом 6:0

Англия разгромила Болгарию в матче отбора Евро-2020 со счётом 6:0
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Софии на стадионе «Василь Левски».

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Маркус Рашфорд, которому ассистировал Росс Баркли. На 20-й минуте преимущество англичан увеличил Баркли с передачи Рахима Стерлинга. Вскоре Баркли оформил дубль с паса Гарри Кейна. В концовке тайма четвёртый гол забил Стерлинг, которому ассистировал Кейн. На 69-й минуте Стерлинг оформил дубль. Голевой пас вновь отдал Кейн. Окончательный счёт установил Кейн, отличившийся на 85-й минуте.

Также завершился ещё один матч в группе А. Сборная Косово на своём поле обыграла команду Черногории со счётом 2:0.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 8-й тур
14 октября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Болгария
Окончен
0 : 6
Англия
0:1 Рашфорд – 7'   0:2 Баркли – 20'   0:3 Баркли – 32'   0:4 Стерлинг – 45+4'   0:5 Стерлинг – 69'   0:6 Кейн – 85'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 8-й тур
14 октября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Косово
Окончен
2 : 0
Черногория
1:0 Ррахмани – 10'   2:0 Мурики – 34'
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