Лингард: УЕФА должен сделать что-то с проявлениями расизма

Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Болгарией призвал УЕФА бороться с проявлениями расизма.

«Каждый из парней, выступающих за сборную Англии, сильнее тех, кто стремится уничтожить красивую игру!

УЕФА должен что-то сделать что-то с этим! Позор!» — написал Лингард в своём «твиттере».

На протяжении матча болельщики неоднократно оскорбляли темнокожих футболистов сборной Англии по расистскому признаку. Главный арбитр хорват Иван Бебек был вынужден дважды останавливать матч.

Англия одержала победу со счётом 6:0 благодаря дублям Росса Баркли и Рахима Стерлинга, а также голам Маркуса Рашфорда и Гарри Кейна. Англия, набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице группы А.