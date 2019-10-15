Лингард: УЕФА должен сделать что-то с проявлениями расизма
Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Болгарией призвал УЕФА бороться с проявлениями расизма.
«Каждый из парней, выступающих за сборную Англии, сильнее тех, кто стремится уничтожить красивую игру!
УЕФА должен что-то сделать что-то с этим! Позор!» — написал Лингард в своём «твиттере».
На протяжении матча болельщики неоднократно оскорбляли темнокожих футболистов сборной Англии по расистскому признаку. Главный арбитр хорват Иван Бебек был вынужден дважды останавливать матч.
Англия одержала победу со счётом 6:0 благодаря дублям Росса Баркли и Рахима Стерлинга, а также голам Маркуса Рашфорда и Гарри Кейна. Англия, набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице группы А.
FA намерена просить УЕФА расследовать расистские выкрики в матче с Болгарией
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