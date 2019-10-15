Рашфорд — о действиях И. Попова в перерыве матча: для этого требуется смелость

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд прокомментировал расистские выкрики в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Болгарии (6:0), а также высказался о действиях капитана болгарской сборной Ивелина Попова, который просил фанатов перестать выкрикивать оскорбления в перерыве встречи.



«Непростая обстановка для игры. Такое не должно происходить в 2019 году. Гордимся тем, что смогли оказаться выше обстоятельств и взять три очка. Безумно благодарен болельщикам сборной Англии. Вы по-настоящему поддержали нас в этот непростой вечер, и мы все очень благодарны. Счастливого пути домой, берегите себя.



Также я слышал, что сделал капитан сборной Болгарии в перерыве встречи. Чтобы взять и самостоятельно поступить правильно, требуется смелость. Такие действия не должны оставаться незамеченными», — написал Рашфорд на странице в «Твиттере».

И. Попов просил фанатов прекратить расистские выкрики в матче со сборной Англии