Шевченко — о победе над Португалией: увидел 11 львов, которые бились до конца

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Португалией (2:1).



«В первую очередь, я своё обещание держу. Поздравляю всю Украину. Пообещал, что команда квалификацию пройдёт и поедем на Евро.



Честно скажу, тяжело говорить, потому что столько эмоций было отдано на этом матче. Благодарен Киеву и всей Украине за такую поддержку. Думаю, что команда выстояла последние 15 минут только благодаря такой поддержке наших трибун.



Ребята все знают, насколько сейчас болеют за футбол, за сборную. Думаю, это дополнительный стимул для каждого из них.



Хочу поблагодарить журналистов. Мне приятно, потому что работаем в одном направлении. Мы открыли двери, Украина знает, что делается в команде, что ребята действительно переживают. Приезжают, отдаются до конца. Думаю, если всегда с таким отношением каждый будет приезжать, поддержка всегда будет.



Хочу поблагодарить команду. Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально всё. Им понравилась идея, они влюбились в неё. Мы продолжаем это делать.



Ключевой момент матча — пенальти. И удаление Тараса Степаненко. Был ли пенальти? Давайте так: ключевой момент – первый тайм. Мы немного изменили нашу тактику. Думаю, вы заметили, что мы сделали. Думаю, это и принесло свои плоды. Думаю, португальцы немного не ожидали.



Мы знали, где будут свободные зоны, поэтому поставили Марлоса немного впереди. Для Ярмоленко и Яремчука сразу же открылись зоны, поэтому два гола пришли.



Была очень уверенная игра в обороне в первом тайме. Очень хорошо перемещалась средняя линия, мы играли компактно. Практически ничего не давали сделать, кроме стандартов.



Во втором тайме мы знали, что играем против сильной команды. Португальцы прибавили очень сильно.



К сожалению, за 15 минут до конца Степаненко получил красную и пенальти. Не хочу даже разбирать этот момент. Для меня это в прошлом, больше не спрашивайте. Не хочу влазить туда», – приводит слова Шевченко Tribuna со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020