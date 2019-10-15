Сборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы
В матче 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимала национальную команду Португалии. Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды. Голами в составе хозяев отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.
Таким образом, сборная Украины набрала 19 очков в 7 матчах и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Стоит отметить, что украинцы вышли на чемпионат Европы напрямую впервые в истории.
Напомним, в 2012 году чемпионат Европы проходил в Украине и Польши, поэтому украинская национальная команда автоматически квалифицировалась на турнир. в 2016 году сборная Украины попала на Евро через стадию плей-офф.
Шевченко — о победе над Португалией: увидел 11 львов, которые бились до конца
- 15 октября 2019
-
00:35
-
00:31
-
00:29
-
00:15
-
00:13
- 14 октября 2019
-
23:53
-
23:43
-
23:38
-
23:38
-
23:31
-
23:22
-
23:15
-
23:11
-
22:56
-
22:51
-
22:38
-
22:27
-
22:10
-
22:03
-
22:00
-
21:34
-
21:25
-
21:09
-
20:51
-
20:49
-
20:32
-
20:31
-
20:21
-
20:12
-
20:11
-
20:04
-
19:51
-
19:31
-
19:31
-
19:27
Партнерский контент