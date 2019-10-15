Сборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы

В матче 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимала национальную команду Португалии. Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды. Голами в составе хозяев отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.



Таким образом, сборная Украины набрала 19 очков в 7 матчах и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Стоит отметить, что украинцы вышли на чемпионат Европы напрямую впервые в истории.

Напомним, в 2012 году чемпионат Европы проходил в Украине и Польши, поэтому украинская национальная команда автоматически квалифицировалась на турнир. в 2016 году сборная Украины попала на Евро через стадию плей-офф.