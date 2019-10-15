Вратарь Кипра: буду болеть за Дзюбу, он расстроился, что не забил мне больше

Вратарь сборной Кипра Урко Пардо признался, что теперь будет болеть за нападающего сборной России Артёма Дзюба в бомбардирской гонке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.



«После каждого моего сейва Дзюба смотрел на меня со взглядом, в котором читалось: «Что ты делаешь?». Каждое новое спасение было лучше предыдущего. Но потом он забил, посмотрел на меня и улыбнулся. А я просто поздравил его. Хотя Дзюба был по-доброму расстроен, что не смог забить больше. Шутил ли он? Да, но о чём – не скажу, это останется между нами.



Буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров. Я стараюсь всем желать только хорошего, но, конечно, желаю этого ему. Как и желаю всего хорошего вашей сборной на чемпионате Европы. Если Россия покажет классный футбол на Евро, значит, у нас тоже хорошая сборная – может, по последнему матчу так не покажется, но вспомните игру России и Кипра в Нижнем Новгороде. Мы проиграли 0:1, но матч для вашей команды был тяжёлым", — сказал Пардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«У меня две крутые футболки – Месси и Дзюбы». Вратарь Кипра восхищается Артёмом Он верит в сборную России, вспоминает Санкт-Петербург, а ещё давным-давно играл с Месси.