Барриос назвал отличия российского футбола от аргентинского
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сравнил аргентинский и российский футбол.
«Думаю, в аргентинском футболе выше интенсивность. Нападающие являются первыми защитниками. Однако, российский футбол дает больше возможностей для игры. Поэтому вы должны быть хорошо подготовленными, прежде чем играть быстро. В России все переходы происходят намного быстрее», — приводит слова Барриоса EL Deportivo.
Барриос перешёл в «Зенит» из «Боки Хуниорс» зимой этого года. В нынешнем сезоне чемпионата России колумбиец провёл 11 матчей, в которых заработал 4 жёлтые карточки.
После 12 туров «Зенит» занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Ростовом». Матч пройдёт 19 октября, начало встречи – 19:00 мск.
Барриос: РПЛ — довольно непростой турнир с точки зрения физических затрат
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