Барриос назвал отличия российского футбола от аргентинского

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сравнил аргентинский и российский футбол.

«Думаю, в аргентинском футболе выше интенсивность. Нападающие являются первыми защитниками. Однако, российский футбол дает больше возможностей для игры. Поэтому вы должны быть хорошо подготовленными, прежде чем играть быстро. В России все переходы происходят намного быстрее», — приводит слова Барриоса EL Deportivo.

Барриос перешёл в «Зенит» из «Боки Хуниорс» зимой этого года. В нынешнем сезоне чемпионата России колумбиец провёл 11 матчей, в которых заработал 4 жёлтые карточки.

После 12 туров «Зенит» занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Ростовом». Матч пройдёт 19 октября, начало встречи – 19:00 мск.