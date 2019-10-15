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Саутгейт о расистском скандале в Софии: кому-то недостаточно двух остановок игры

Саутгейт о расистском скандале в Софии: кому-то недостаточно двух остановок игры
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал расистский скандал во время матча квалификации чемпионата Европы – 2020 с Болгарией (6:0) в Софии.

Напомним, главный арбитр встречи несколько раз останавливал игру из-за расистских выкриков с трибун. Во время второй паузы он увёл игроков в подтрибунное помещение, однако позже продолжил матч.

«Мы знаем, что эти расистские выкрики являются недопустимыми. Но я думаю, что мы отправили два сообщения, одержав победу в матче, и привлекли внимание к этой проблеме. Игру дважды останавливали, но наверное, для некоторых этого будет недостаточно. Хочу сказать, что чиновники были очень отзывчивыми. Мы сразу сообщили им, что услышали. Мы были в постоянном общении с официальными лицами», — передаёт слова Саутгейта L'Equipe.

В следующем матче сборная Англии встретится с Черногорией. Поединок состоится 14 ноября, начало встречи – 21:45 мск.

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