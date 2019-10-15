Роналду попал в клуб 700
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном матче Евро-2020 с Украиной (1:2) забил 700-й гол в карьере.
Португалец стал шестым игроком в истории, кому удалось достичь подобного результата. Таким образом, Криштиану стал членом символического клуба 700. Помимо Роналду, 700 и более мячей за карьеру забили бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш.
Юбилейный 700-й мяч Роналду провёл с пенальти. 450 раз Роналду отличился в составе «Реала» (клубный рекорд), 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за «Ювентус» и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере «Спортинг».
Посмотреть фото можно в «твиттере» ESPN FC.
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