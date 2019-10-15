Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду попал в клуб 700

Роналду попал в клуб 700
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном матче Евро-2020 с Украиной (1:2) забил 700-й гол в карьере.

Португалец стал шестым игроком в истории, кому удалось достичь подобного результата. Таким образом, Криштиану стал членом символического клуба 700. Помимо Роналду, 700 и более мячей за карьеру забили бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш.

Юбилейный 700-й мяч Роналду провёл с пенальти. 450 раз Роналду отличился в составе «Реала» (клубный рекорд), 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за «Ювентус» и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере «Спортинг».

Посмотреть фото можно в «твиттере» ESPN FC.

Полузащитник сборной Украины: Роналду уже вторую игру не может меня обыграть
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019